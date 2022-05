Edilizia, i bonus al centro del convegno organizzato da Taxkredit a Padova (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – I bonus edilizi rappresentano una leva strategica per il sistema economico del Veneto e, da mesi, sono al centro del dibattito a livello locale e nazionale. È necessario sfruttare le potenzialità di questi incentivi che possono contribuire allo sviluppo del territorio e delle imprese. Le recenti modifiche normative hanno creato delle nuove opportunità che, però, contengono alcune criticità che l’incontro di oggi ha affrontato fornendo delle soluzioni. Ne hanno parlato i rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, delle banche, con Bnl Bnp Paribas e del mondo delle imprese con le testimonianze di Assindustria Veneto centro, Ance Padova e Infocamere. L’obiettivo è stato quello di rispondere ad una esigenza di mercato che sarà sempre più crescente in futuro perché oggi assistiamo ad una situazione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Iedilizi rappresentano una leva strategica per il sistema economico del Veneto e, da mesi, sono aldel dibattito a livello locale e nazionale. È necessario sfruttare le potenzialità di questi incentivi che possono contribuire allo sviluppo del territorio e delle imprese. Le recenti modifiche normative hanno creato delle nuove opportunità che, però, contengono alcune criticità che l’incontro di oggi ha affrontato fornendo delle soluzioni. Ne hanno parlato i rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, delle banche, con Bnl Bnp Paribas e del mondo delle imprese con le testimonianze di Assindustria Veneto, Ancee Infocamere. L’obiettivo è stato quello di rispondere ad una esigenza di mercato che sarà sempre più crescente in futuro perché oggi assistiamo ad una situazione ...

