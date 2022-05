Edilizia, congresso Feneal Uil: riconferma per Patrizia Spinelli (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ripartiamo da più lavoro, più diritti, più speranza di futuro”. Con queste parole Patrizia Spinelli ha chiuso la sua relazione al 18º congresso della Feneal Uil di Salerno che l’ha scelta e confermata come segretario generale alla presenza anche del segretario nazionale. Una relazione che si è aperta inquadrando lo scenario generale in cui gli investimenti in Edilizia cresceranno del 6,6% nel 2022, grazie ad un’occasione irripetibile di risorse pubbliche ed incentivi per le ristrutturazioni. Uno scenario luminoso a cui corrispondono però ombre di rilievo: dall’incremento dei prezzi alla difficoltà di trovare i tecnici e la necessità, quindi, di formare nuove figure specializzate e attirare giovani lavoratori usciti dal mercato. Per questo la proposta che emerge dal ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ripartiamo da più lavoro, più diritti, più speranza di futuro”. Con queste paroleha chiuso la sua relazione al 18ºdellaUil di Salerno che l’ha scelta e confermata come segretario generale alla presenza anche del segretario nazionale. Una relazione che si è aperta inquadrando lo scenario generale in cui gli investimenti incresceranno del 6,6% nel 2022, grazie ad un’occasione irripetibile di risorse pubbliche ed incentivi per le ristrutturazioni. Uno scenario luminoso a cui corrispondono però ombre di rilievo: dall’incremento dei prezzi alla difficoltà di trovare i tecnici e la necessità, quindi, di formare nuove figure specializzate e attirare giovani lavoratori usciti dal mercato. Per questo la proposta che emerge dal ...

