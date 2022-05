Economia del Mare, Grassi (Confindustria): Driver strategico per la crescita del Paese (Di venerdì 13 maggio 2022) “Confindustria ha individuato nell’Economia del Mare uno dei Driver strategici per la crescita di tutto il Paese e in questo senso e nell’ottica di supportare la proposta con un piano strategico esecutivo ha attivato un percorso di consultazione con tutti gli attori della filiera marina per mettere su una serie di proposte articolate e puntuali su governance, riforme, semplificazioni, politica industriale, sui percorsi di transizione ecologica, digitale e ambientale, della portualità turistica e della filiera ittica. Un lavoro molto complesso che trova oggi un momento di sintesi e diventa una base per sviluppare qualsiasi discorso futuro sul tema”. Cosi’ Vito Grassi, presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e vicepresidente di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) “ha individuato nell’deluno deistrategici per ladi tutto ile in questo senso e nell’ottica di supportare la proposta con un pianoesecutivo ha attivato un percorso di consultazione con tutti gli attori della filiera marina per mettere su una serie di proposte articolate e puntuali su governance, riforme, semplificazioni, politica industriale, sui percorsi di transizione ecologica, digitale e ambientale, della portualità turistica e della filiera ittica. Un lavoro molto complesso che trova oggi un momento di sintesi e diventa una base per sviluppare qualsiasi discorso futuro sul tema”. Cosi’ Vito, presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e vicepresidente di ...

