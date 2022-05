Ecco Sagittarius A, il buco nero della nostra Galassia (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono state le onde radio millimetriche ricevute dallo Event Horizon Telescope (Eht) a catturare una prima immagine storica del buco nero supermassiccio presente al centro della nostra Galassia. La squadra dello Eht è composta da oltre 300 ricercatori appartenenti a 80 istituzioni, i quali hanno eseguito più di cinque milioni di simulazioni con super computer per arrivare a capire che c'è un buco nero nel cuore della Via Lattea e che questo si nutre di idrogeno gassoso. “Fino ad ora non avevamo l'immagine diretta per dimostrare che questo gigante gentile al centro della nostra Galassia è un buco nero”, ha detto Feryal Özel, astrofisico dell'Università dell'Arizona, ... Leggi su panorama (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono state le onde radio millimetriche ricevute dallo Event Horizon Telescope (Eht) a catturare una prima immagine storica delsupermassiccio presente al centro. La squadra dello Eht è composta da oltre 300 ricercatori appartenenti a 80 istituzioni, i quali hanno eseguito più di cinque milioni di simulazioni con super computer per arrivare a capire che c'è unnel cuoreVia Lattea e che questo si nutre di idrogeno gassoso. “Fino ad ora non avevamo l'immagine diretta per dimostrare che questo gigante gentile al centroè un”, ha detto Feryal Özel, astrofisico dell'Università dell'Arizona, ...

