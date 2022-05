È morto Fred Ward | è stato protagonista dei film cult “Tremors” e “Il mio nome è Remo Williams”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 13 maggio 2022)a 79 anni nella sua residenza in California, era uno dei duri più apprezzati del cinema d’azione anni ’80. I suoierano di casa su Italia Uno, in particolare per icon i “lombriconi” di: due pellicole che annoverano nel cast anche un giovane Kevin Bacon, divenuti autentici. Il personaggio classico interpretato da(che prima di entrare nel mondo del cinema faceva il taglialegna in Alaska) era il duro che non deve chiedere mai. Un uomo d’azione senza peli sulla lingua, ma con il cazzotto pronto per il rivale di turno. Per i produttori di B movies rappresentava un’alternativa ai vari Stallone e Schwarzenegger. Del resto, eraun...