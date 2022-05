È morto a 79 anni l’attore Fred Ward, noto soprattutto per il suo ruolo nel film “Tremors” (Di venerdì 13 maggio 2022) È morto a 79 anni l’attore statunitense Fred Ward, noto soprattutto per il suo ruolo da coprotagonista nel film Tremors (1990) assieme a Kevin Bacon. La notizia è stata data dal suo addetto stampa, che non ha specificato le cause Leggi su ilpost (Di venerdì 13 maggio 2022) Èa 79statunitenseper il suoda coprotagonista nel(1990) assieme a Kevin Bacon. La notizia è stata data dal suo addetto stampa, che non ha specificato le cause

