E’ morta la mamma di Samuel Peron: a Oggi è un altro giorno l’addio a mamma Gianna (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ sul finire della puntata che a Oggi è un altro giorno Serena Bortone commossa rivolge un pensiero a Samuel Peron che ha subito la perdita della sua mamma. E’ morta la mamma di Samuel Peron, è morta mamma Gianna. La conduttrice cerca lo sguardo degli altri protagonisti del programma, è un momento difficile per lei e per chi lavora a Oggi è un altro giorno perché il ballerino è uno degli affetti stabili, è spesso seduto sul divano pronto ad aiutare Serena, gli ospiti, a portare la sua arte, il ballo, e anche la sua simpatia, l’educazione. E’ pensando a questo che si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ sul finire della puntata che aè unSerena Bortone commossa rivolge un pensiero ache ha subito la perdita della sua. E’ladi, è. La conduttrice cerca lo sguardo degli altri protagonisti del programma, è un momento difficile per lei e per chi lavora aè unperché il ballerino è uno degli affetti stabili, è spesso seduto sul divano pronto ad aiutare Serena, gli ospiti, a portare la sua arte, il ballo, e anche la sua simpatia, l’educazione. E’ pensando a questo che si ...

Advertising

marialuisadondi : RT @ciceronemio: Stellina! La sua mamma umana è morta, troviamole una famiglia se no va a finire in canile????????????????????????????RTRTRTRT https://t.… - AnnaP1953 : RT @ciceronemio: Stellina! La sua mamma umana è morta, troviamole una famiglia se no va a finire in canile????????????????????????????RTRTRTRT https://t.… - pajapajce73 : RT @ciceronemio: Stellina! La sua mamma umana è morta, troviamole una famiglia se no va a finire in canile????????????????????????????RTRTRTRT https://t.… - bildarte : @dragogalattico1 Io vorrei cmq conoscerTi, ma ORA, purtroppo x me. Pranzato ORA x fame pasta aglio e salame piccant… - Elo_Pinto : RT @ciceronemio: Stellina! La sua mamma umana è morta, troviamole una famiglia se no va a finire in canile????????????????????????????RTRTRTRT https://t.… -