E’ il giorno di Ascoli-Benevento | la Strega si gioca tutto al Del Duca

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUna notte per riaccendere il sogno. Ilsi: al Cino e Lillo Deldigli occorrerà necessariamente vincere per passare il turno. In caso di parità al termine dei 90 minuti sono infatti previsti i tempi supplementari, poi però nessuna deroga. Se anche a quel punto dovesse permanere il pari, a staccare il pass per la semifinale contro il Pisa sarebbero proprio i padroni di casa in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare, che è poi anche la motivazione legata al fattore campo. In una cornice di pubblico infuocata, la squadra di Caserta dovràre prima diuna partita di grande carattere, vero tallone d’Achille del rush finale di campionato. Bisognerà smentire le recenti prestazioni ...