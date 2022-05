Advertising

cmdotcom : Dybala, indizio per il futuro lontano dalla Juve: l'agente Antun è a Londra, il motivo - gilnar76 : Dybala Inter, l’argentino ha scelto il suo futuro! Un indizio lo conferma #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Dybala Inter, l'argentino ha scelto il suo futuro! Un indizio lo conferma - -

Unnon fa una prova, ma comunque può far sognare. E' quanto sta succedendo fra i tifosi della ... la frase L'argentino è infatti nella lista dei papabili per il dopo, in casa bianconera. ...Calciomercato Juventus, Di Maria per il poste intanto spunta un like su InstagramViva ... Ed a proposito di maglia arriva dai social l'ultimorelativo alla questione. Spunta infatti un ...Tra quelli di Morata e Dybala c’è infatti anche il ‘mi piace’ di Di Maria e chissà che non possa essere proprio quella bianconera la sua prossima maglia in carriera. L’opzione Juventus resta tra le pi ...Nel reel pubblicato su Instagram, con Morata protagonista, è spuntato anche il like di Angel Di Maria che ha già fatto impazzire i tifosi:. Nuovo indizio social Sono giorni decisivi per il possibile ...