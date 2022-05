"Duemila civili prigionieri. Vi racconto l'orrore russo" (Di venerdì 13 maggio 2022) La vicepremier ucraina accusa i russi: "Trattano i civili come criminali di guerra. Li tengono in prigione, li minacciano, li torturano e li picchiano". E chiede all'Ue maggiore rigidità: "Più a fondo con le sanzioni" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) La vicepremier ucraina accusa i russi: "Trattano icome criminali di guerra. Li tengono in prigione, li minacciano, li torturano e li picchiano". E chiede all'Ue maggiore rigidità: "Più a fondo con le sanzioni"

