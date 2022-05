“Dritto e Rovescio” | lite in diretta Tv tra Paolo Del Debbio e la giornalista Yulia Vityazeva

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ieri sera, 12 Maggio 2022, su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata di, il programma di approfondimento condotto daDel. Nel corso della serata tra i temi principali la guerra in Ucraina scatenata dall’invasione russa. Ad un certo punto il pubblico da casa ha assistito ad unaintra il padrone di casa diDel, e una new-entry del filo-putinismo in Italia, ossia larussa, cronista dell’agenzia Newsfront. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto nello studio televisivo.Altissima tensione a, il programma condotto ...

