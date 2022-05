Draghi: “Più rinnovabili per raggiungere l’indipendenza energetica e politica a cui tendiamo. Gas ancora necessario” (Di venerdì 13 maggio 2022) “La guerra in Ucraina ha fatto emergere la pericolosità della nostra dipendenza dal gas russo. L’Italia si è mossa con la massima celerità per diversificare le forniture di gas – e intende continuare a farlo. Il Sud è centrale. Allo stesso tempo, acceleriamo lo sviluppo dell’energia rinnovabile, per migliorare la sostenibilità del nostro modello produttivo”. Lo ha detto il premier Mario Draghi. Attualmente l’Italia importa dalla Russia circa un terzo del gas che consuma, 30 miliardi di metri cubi l’anno. Mosca è da anni il primo fornitore dell’Italia, avendo sorpassato l’Algeria che porta in Italia attraverso il gasdotto Transmed circa 20 miliardi di metri cubi. Recentemente il governo ha stretto un accordo con Algeri per aumentare le forniture di 9 miliardi di metri cubi, 2-3 da subito, gli altri entro fine del 2022. “I Paesi della sponda Sud del Mediterraneo sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) “La guerra in Ucraina ha fatto emergere la pericolosità della nostra dipendenza dal gas russo. L’Italia si è mossa con la massima celerità per diversificare le forniture di gas – e intende continuare a farlo. Il Sud è centrale. Allo stesso tempo, acceleriamo lo sviluppo dell’energia rinnovabile, per migliorare la sostenibilità del nostro modello produttivo”. Lo ha detto il premier Mario. Attualmente l’Italia importa dalla Russia circa un terzo del gas che consuma, 30 miliardi di metri cubi l’anno. Mosca è da anni il primo fornitore dell’Italia, avendo sorpassato l’Algeria che porta in Italia attraverso il gasdotto Transmed circa 20 miliardi di metri cubi. Recentemente il governo ha stretto un accordo con Algeri per aumentare le forniture di 9 miliardi di metri cubi, 2-3 da subito, gli altri entro fine del 2022. “I Paesi della sponda Sud del Mediterraneo sono ...

