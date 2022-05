Draghi dà una mano a Letta sulla guerra, ma non lo libera da Conte (Di venerdì 13 maggio 2022) Sempre scatenato, Giuseppe Conte parla come se le cose dette da Mario Draghi a Washington a Joe Biden non fossero mai esistite. Ormai parla come uno fuori dal governo. Non accenna a mediare. Ieri un altro ultimatum, o penultimatum, fate voi: «Dopo un terzo invio di armi, che per noi non devono essere né più pesanti, né più letali, vogliamo fare una discussione?», ha detto a Piazzapulita. E quindi: «Dopo il terzo invio, io credo che l’Italia abbia dato il suo contributo. L’Italia ha già dato e ora deve essere in prima linea per la pace. Un passaggio con un voto, con un atto di indirizzo in Parlamento è un elemento di chiarificazione anche per le forze politiche». Basta armi, «l’Italia ha già dato»: ma che vuol dire? Che il sostegno all’Ucraina è a tempo? Vuole un voto parlamentare, che non ci sarà giovedì prossimo perché è prevista una informativa del ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 13 maggio 2022) Sempre scatenato, Giuseppeparla come se le cose dette da Marioa Washington a Joe Biden non fossero mai esistite. Ormai parla come uno fuori dal governo. Non accenna a mediare. Ieri un altro ultimatum, o penultimatum, fate voi: «Dopo un terzo invio di armi, che per noi non devono essere né più pesanti, né più letali, vogliamo fare una discussione?», ha detto a Piazzapulita. E quindi: «Dopo il terzo invio, io credo che l’Italia abbia dato il suo contributo. L’Italia ha già dato e ora deve essere in prima linea per la pace. Un passaggio con un voto, con un atto di indirizzo in Parlamento è un elemento di chiarificazione anche per le forze politiche». Basta armi, «l’Italia ha già dato»: ma che vuol dire? Che il sostegno all’Ucraina è a tempo? Vuole un voto parlamentare, che non ci sarà giovedì prossimo perché è prevista una informativa del ...

