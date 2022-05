Advertising

Gazzetta_NBA : Doncic da impazzire: così Dallas ha costretto Phoenix a gara-7 #Nbaplayoff #nba -

La Gazzetta dello Sport

gioca con la stessa determinazione, chiude con 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, coinvolge i compagni e li trascina. Gioca da fenomeno, da leader di una squadra sempre più consapevole del ...gioca con la stessa determinazione, chiude con 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, coinvolge i compagni e li trascina. Gioca da fenomeno, da leader di una squadra sempre più consapevole del ... Doncic da impazzire: così Dallas ha costretto Phoenix a gara-7 Anche Jason Kidd ha capito che un Doncic da trenta punti a serata non è sufficiente per vincere una partita di playoff. Nessuno dei Mavs è arrivato in aiuto, e Luka era… Leggi ...In questi playoff CP3 sfiora il 64% al tiro nei quarti periodi, portando a 82 il suo bottino di punti in 81 minuti disputati. hris Paul ha segnato 14 punti in proprio nel quarto periodo e ha segnato o ...