Advertising

ZilloAnto : RT @MarliMoraes47: Il vice primo ministro russo Khusnullin arriva nel Donbass - l'alto funzionario russo visita Mariupol e Volnovakha liber… - GuidettiOrlando : RT @MarliMoraes47: Il vice primo ministro russo Khusnullin arriva nel Donbass - l'alto funzionario russo visita Mariupol e Volnovakha liber… - OmegaIndi : RT @MarliMoraes47: Il vice primo ministro russo Khusnullin arriva nel Donbass - l'alto funzionario russo visita Mariupol e Volnovakha liber… - emazzzzzzzz : RT @MarliMoraes47: Il vice primo ministro russo Khusnullin arriva nel Donbass - l'alto funzionario russo visita Mariupol e Volnovakha liber… - Nati_B_88 : RT @MarliMoraes47: Il vice primo ministro russo Khusnullin arriva nel Donbass - l'alto funzionario russo visita Mariupol e Volnovakha liber… -

Globalist.it

Undella difesa americana ha dichiarato, citato da Cnn, che l'artiglieria ucraina starebbe "frustrando" gli sforzi russi di avanzare nella regione del. In particolare, viene citato il ...... ha detto il. Ore 18.45 La Russia sospende le esportazioni di energia in Finlandia ... Ore 14.30 Attacco ponte, Mosca perde mille uomini e 50 veicoli Le forze russe hanno perso fino a ... Donbass, un funzionario Usa: “L’artiglieria ucraina sta frustrando l’avanzata russa” In particolare, viene citato il tentativo russo di spostare le proprie forze oltre il fiume Donets per rafforzare le proprie posizioni nella parte settentrionale del Donbass.Secondo i funzionari, il Cremlino dovrebbe probabilmente reindirizzare le truppe verso sud-est, dove starebbe rafforzando la propria presenza a Izium, città a due ore da Kiev, catturata un mese fa, ...