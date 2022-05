Don Matteo, il messaggio che ha gelato il pubblico: “È debole di cuore…” (Di venerdì 13 maggio 2022) Arriva un messaggio legato al mondo di Don Matteo che gela i fan. Nessuno può credere a queste parole, la rivelazione Nemmeno il tempo di abituarsi all’idea di vedere Raul Bova interpretare un nuovo personaggio in Don Matteo, che i fan hanno dovuto subito salutarlo tristemente. Un messaggio che ha letteralmente gelato il pubblico, una notizia che nessuno avrebbe mai voluto apprendere. Don Matteo 13 è divenuto già il prodotto di punta della primavera del palinsesto Rai. Il pubblico, nonostante abbia provato un certo malumore nell’apprendere la notizia sull’addio di Terence Hill, non stava più nella pelle per scoprire il nuovo personaggio interpretato da Raoul Bova. Eppure, con molto dispiacere, la serie ha avuto già una battuta ... Leggi su topicnews (Di venerdì 13 maggio 2022) Arriva unlegato al mondo di Donche gela i fan. Nessuno può credere a queste parole, la rivelazione Nemmeno il tempo di abituarsi all’idea di vedere Raul Bova interpretare un nuovo personaggio in Don, che i fan hanno dovuto subito salutarlo tristemente. Unche ha letteralmenteil, una notizia che nessuno avrebbe mai voluto apprendere. Don13 è divenuto già il prodotto di punta della primavera del palinsesto Rai. Il, nonostante abbia provato un certo malumore nell’apprendere la notizia sull’addio di Terence Hill, non stava più nella pelle per scoprire il nuovo personaggio interpretato da Raoul Bova. Eppure, con molto dispiacere, la serie ha avuto già una battuta ...

Advertising

ninofrassicaoff : Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di s… - stoapiagne : @artvheart ieri sera non c'è stato don matteo - Gianfi15 : @AlessioParodi6 @IstintoDiVino Ovviamente Don Matteo, ignoranti - SGOyAz : RT @DonMatteoRai: Questa sera vogliamo darvi la #buonanotte con una bellissima frase ripresa dal taccuino di Don Matteo, lasciato in canoni… - Federic36815932 : @IstintoDiVino - L'Ispettore Derrik ed il suo opposto, - L'ispettore Coliandro. - Lie to Me - The Mentalist e...… -