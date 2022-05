Domenica | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 13 maggio 2022), come la sua variante al maschile, deriva dal tardo latino Dominicus, basato sull’aggettivo dominicus, che significa “del padrone”, e in senso particolare “del Signore”. È unin uso sin dal IV secolo colcristiano di “consacrato al Signore”, sul modello del greco ?????? (Kyrios), anche se in un secondo momento il suovenne esteso ai bambini e alle bambine nati/e diè sicuramente meno popolare della controparte maschile Domenico, ma comunque diffuso in tutto il territorio: nel 2020 sono state 22 le neonate chiamate in questo modo. L’onomastico disi celebra il 13 maggio in memoria di santa, sorella di sant’Agrippino (607-616), vescovo di Como, sulla cui esistenza non vi sono notizie ...