Domenica in, Lulù ospite di Mara Venier? Cosa chiedono i fan alla signora della Domenica per stuzzicare Manuel (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo la mancata ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In e le frecciatine lanciate dal nuotatore al Maurizio Costanzo Show insieme al conduttore, arriva una richiesta dei fan su Mara Venier e Lulù Selassié. Ma Cosa potrebbe succedere in tv? LEGGI ANCHE :– Maurizio Costanzo e Manuel lanciano frecciatine a Lulù: come reagisce sua sorella Jessica sui social Lulù Selassié sarà ospite di Mara Venier a Domenica In? C’è la richiesta dei fan, specie dopo le ultime apparizioni tv di Manuel Bortuzzo. Photo Credits: KikapressDomenica In, Verissimo e Maurizio Costanzo Show: che confusione ... Leggi su funweek (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo la mancata ospitata diBortuzzo aIn e le frecciatine lanciate dal nuotatore al Maurizio Costanzo Show insieme al conduttore, arriva una richiesta dei fan suSelassié. Mapotrebbe succedere in tv? LEGGI ANCHE :– Maurizio Costanzo elanciano frecciatine a: come reagisce sua sorella Jessica sui socialSelassié saràdiIn? C’è la richiesta dei fan, specie dopo le ultime apparizioni tv diBortuzzo. Photo Credits: KikapressIn, Verissimo e Maurizio Costanzo Show: che confusione ...

Advertising

giuliaforpeace : RT @Iperborea_: Adesso deve succedere una cosa, una sola: Mara Venier che invita Lulù a Domenica In e dice “Je sarebbe piaciuto a quel raga… - sogni_matti : RT @Iperborea_: Adesso deve succedere una cosa, una sola: Mara Venier che invita Lulù a Domenica In e dice “Je sarebbe piaciuto a quel raga… - Valenti63459348 : RT @Iperborea_: Adesso deve succedere una cosa, una sola: Mara Venier che invita Lulù a Domenica In e dice “Je sarebbe piaciuto a quel raga… - giaaalo : RISPETTO PER LULÙ , e si, deve stare in tendenza fino a domenica! ?? #fairylu - g1orjia : RT @Iperborea_: Adesso deve succedere una cosa, una sola: Mara Venier che invita Lulù a Domenica In e dice “Je sarebbe piaciuto a quel raga… -

Maurizio Costanzo e Manuel Bortuzzo parlano di Lulù Selassié ma scoppia la polemica Dopo aver lasciato Lulù Selassié con un comunicato ANSA, dopo essere stato ospite di Silvia ... Nel frattempo ha trovato il modo di far irritare Mara Venier che, domenica scorsa, non lo ha voluto a ... Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 13 al 15 maggio 2022 ... ospite del prossimo appuntamento della Gaspari Foundation, domenica 15 maggio alle ore 18, presso ... Io e Lulù - 'Nel 1984 il ranger dell'Esercito Briggs, in compagnia di Lulu, un pastore belga, ... Dopo aver lasciatoSelassié con un comunicato ANSA, dopo essere stato ospite di Silvia ... Nel frattempo ha trovato il modo di far irritare Mara Venier che,scorsa, non lo ha voluto a ...... ospite del prossimo appuntamento della Gaspari Foundation,15 maggio alle ore 18, presso ... Io e- 'Nel 1984 il ranger dell'Esercito Briggs, in compagnia di Lulu, un pastore belga, ...