DOMENICA IN: IL GRANDE TALK DI MARA VENIER SULL’EUROVISION. TUTTI GLI OSPITI DEL 15 MAGGIO (Di venerdì 13 maggio 2022) Che sia Sanremo o l’Eurovision, dove c’è musica c’è MARA VENIER. E così DOMENICA In, nella puntata di DOMENICA 15 MAGGIO, come sempre in diretta su Rai1 dalle 14, partirà con un TALK speciale dedicato all’Eurovision Song Contest. La manifestazione, tornata in Italia dopo oltre 30 anni, ha scaldato il pubblico di Torino e milioni di telespettatori. Il TALK festeggerà la canzone vincitrice dell’Eurovision 2022 e per parlare e commentare tutto quello che è successo nelle tre serate dell’evento non sportivo più seguito al mondo ci saranno Marino Bartoletti, MARA Maionchi e Andrea Scanzi, come anticipa Tvblog che aggiunge la presenza, salvo impedimenti, di Al Bano, in gara all’Esc nel 1976 e 1985 con Romina Power. La puntata di DOMENICA In ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 13 maggio 2022) Che sia Sanremo o l’Eurovision, dove c’è musica c’è. E cosìIn, nella puntata di15, come sempre in diretta su Rai1 dalle 14, partirà con unspeciale dedicato all’Eurovision Song Contest. La manifestazione, tornata in Italia dopo oltre 30 anni, ha scaldato il pubblico di Torino e milioni di telespettatori. Ilfesteggerà la canzone vincitrice dell’Eurovision 2022 e per parlare e commentare tutto quello che è successo nelle tre serate dell’evento non sportivo più seguito al mondo ci saranno Marino Bartoletti,Maionchi e Andrea Scanzi, come anticipa Tvblog che aggiunge la presenza, salvo impedimenti, di Al Bano, in gara all’Esc nel 1976 e 1985 con Romina Power. La puntata diIn ...

