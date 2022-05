(Di venerdì 13 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il nostrosta crescendo e sta innovando. Siamo cresciuti con tanta attività, abbiamo presidiato tutti i canali online con il marketing che, anche per via della pandemia, si è svolto sui canali che conosciamo come Facebook, Google, Instagram, abbiamo fatto una attività di marketing molto. Ora abbiamo voglia di tornare in contatto con i nostri clienti e riattivare un pò di eventi fisici, ma laè stata data dalla presenza online”. Così Marco, co-founder di Dog, in un'intervista all'Italpress, spiegando che il giro d'affari è di “2,4 milioni di euro tra cibo per gatti e cibo per cani, 1,2 miliardi è per quello legato a cibo per cani che si compone anche di cibo tradizionale industriale, noi ci inseriamo in un ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Dog Heroes, Laganà “Mercato innovativo, forte crescita con il digitale” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Dog Heroes, Laganà “Mercato innovativo, forte crescita con il digitale” - -

StartUp Magazine

Per i tanti che partiranno con amici scodinzolanti al seguito, Pierluigi Consolandi e Marco Laganà, fondatori della startup di cibo fresco per cani, hanno realizzato un vademecum per una ...Gli esperti della startup(dogheroes.it) hanno stilato una lista delle principali insidie a cui possono andare in contro i nostri amici a quattro zampe. La fuga d'amore Potrebbe sembrare ... Petfood, startup Dog Heroes cresce del 446% con le nuove ricette ei veterinari digitali Così Marco Laganà, co-founder di Dog Heroes, in un’intervista all’Italpress, spiegando che il giro d’affari è di “2,4 milioni di euro tra cibo per gatti e cibo per cani, 1,2 miliardi è per quello ...Ferretti formerly served as a campus handler with TJ, a police dog that retired in early 2020. According to the release, the name, Reyes, "celebrates the tradition within law enforcement of naming K9 ...