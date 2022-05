Doctor Strange nel Multiverso della Follia | analisi del finale | i mondi cambiano | Strange no

(Di venerdì 13 maggio 2022) Parliamo deldinele delle sue conseguenze per il Marvel Cinematic Universe. Le aspettative per un film intitolatonelerano alte, per tutta una serie di motivi: il titolo dal sapore lovecraftiano, che prometteva un approccio più vicino all'horror, sia quando era previsto che alla regia ci fosse Scott Derrickson, sia dopo quando lo ha sostituito nientemeno che Sam Raimi; e, sempre in base al titolo, la promessa di avventure folli in universi multipli, coerentemente con quello che sembra essere il pianoMarvel per il prossimo grande evento del suo franchise ...

FOTO Da America Latina al nuovo capitolo di, i film da non perdere a maggio The Survivalist (Sky): dal 1 maggio. John Malkovich e Jonathan Rhys Meyers sono alle prese con la caduta ...Innel Multiverso della Follia vi sono stati alcuni importanti camei, ma non si è visto il Deadpool di Ryan Reynolds, come invece molti speravano. Sarà stato per impossibilità dell'attore ...Un elemento che forse non tutti si aspettavano in Doctor Strange nel Multiverso della Follia era la continuazione della sottotrama sul rapporto tra il mago e Christine Palmer, eppure, proprio come ...C’è stato però un personaggio che in tanti attendevano e che, al contrario delle previsioni, non si è fatto vedere. Quel che è certo è che, mentre in molti si aspettavano che questo film sarebbe stato ...