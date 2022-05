Doctor Strange 2, un cameo di Deadpool era stato considerato per il film? (Di venerdì 13 maggio 2022) Lo sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Michael Waldron rivela se si è davvero discusso di un cameo di Deadpool per il film. In Doctor Strange nel Multiverso della Follia vi sono stati alcuni importanti camei, ma non si è visto il Deadpool di Ryan Reynolds, come invece molti speravano. Sarà stato per impossibilità dell'attore? Per questioni di storia? O perché non ci si è proprio mai pensato davvero? Lo rivela Michael Waldron. "Sì, ne abbiamo parlato" ha confessato lo sceneggiatore della pellicola diretta da Sam Raimi ai microfoni di Comicbook "Credo che si sia parlato di tutto e tutti a un certo punto per questo film. Quindi sarebbe stato un po' assurdo non menzionare anche ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 13 maggio 2022) Lo sceneggiatore dinel Multiverso della Follia Michael Waldron rivela se si è davvero discusso di undiper il. Innel Multiverso della Follia vi sono stati alcuni importanti camei, ma non si è visto ildi Ryan Reynolds, come invece molti speravano. Saràper impossibilità dell'attore? Per questioni di storia? O perché non ci si è proprio mai pensato davvero? Lo rivela Michael Waldron. "Sì, ne abbiamo parlato" ha confessato lo sceneggiatore della pellicola diretta da Sam Raimi ai microfoni di Comicbook "Credo che si sia parlato di tutto e tutti a un certo punto per questo. Quindi sarebbeun po' assurdo non menzionare anche ...

