Disturbi alimentari, istinti suicidi e dipendenze: la prima ricerca Iss sugli effetti della pandemia tra i giovani (Di venerdì 13 maggio 2022) È la prima ricerca a carattere scientifico e su scala nazionale che fornisce il quadro dettagliato delle conseguenze che la pandemia da Covid-19 ha provocato in due anni su bambini e ragazzi. Diffuso dall’Istituto superiore di sanità, dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, lo studio dal titolo pandemia, neurosviluppo e salute mentale di bambini e ragazzi conferma il quadro che da mesi associazioni e famiglie hanno disegnato, nel tentativo di attirare l’attenzione su una vera e propria emergenza sanitaria. «Problemi di neuro sviluppo e di salute mentale rischiano di diventare cronici e diffondersi su larga scala», spiega l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, riferendosi a quanto emerso dalla ricerca ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) È laa carattere scientifico e su scala nazionale che fornisce il quadro dettagliato delle conseguenze che lada Covid-19 ha provocato in due anni su bambini e ragazzi. Diffuso dall’Istituto superiore di sanità, dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, lo studio dal titolo, neurosviluppo e salute mentale di bambini e ragazzi conferma il quadro che da mesi associazioni e famiglie hanno disegnato, nel tentativo di attirare l’attenzione su una vera e propria emergenza sanitaria. «Problemi di neuro sviluppo e di salute mentale rischiano di diventare cronici e diffondersi su larga scala», spiega l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, riferendosi a quanto emerso dalla...

