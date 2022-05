Diretta Tiro al bersaglio contro i civili dal tank | raffiche alla schiena | sulla Cnn il video che sconvolge il mondo

(Di venerdì 13 maggio 2022) Siamo al 79esimo giorno di guerra. Zelensky a Porta a Porta ha ribadito le sue condizioni per lo stop al conflitto. Mario Draghi, dopo l'incon Joe Biden, spinge per la pace. Cresce l'intensità dell'attacco russo a Odessa. La Finlandia, sempre più vicina all'ingresso nella Nato, può diventare un nuovo fattore nel conflitto. Ore 06.29 Kiev, russi hanno sparato ada una Kharkiv Il primo viceministro degli Affari interni dell'Ucraina Yevhen Yenin sostiene che nella regione di Kharkiv l'esercito russo ha sparato aida un carro armato. "In uno dei villaggi della regione di Kharkiv, la polizia ha accertato che i militari russi hanno aperto il fuoco suida un carro armato. Ecco perché non dobbiamo parlare di alcun freno morale dell'esercito russo". Secondo quanto sostenuto ...

