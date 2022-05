DIRETTA MotoGP, GP Le Mans 2022 LIVE: FP2 dalle 14.10, sfida Bagnaia-Quartararo sul giro secco? (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Si comincia a fare sul serio al Circuito Bugatti di Le Mans, con una FP2 già estremamente interessante per valutare il rendimento dei piloti sul passo gara e poi anche sul time-attack con gomme nuove in vista delle qualifiche di domani. 13.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la DIRETTA della seconda sessione di prove libere del GP di Francia 2022, settimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Presentazione prove libere – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2022, settimo atto stagionale del Mondiale ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Si comincia a fare sul serio al Circuito Bugatti di Le, con una FP2 già estremamente interessante per valutare il rendimento dei piloti sul passo gara e poi anche sul time-attack con gomme nuove in vista delle qualifiche di domani. 13.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per ladella seconda sessione di prove libere del GP di Francia, settimo appuntamento stagionale del Mondiale. Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Presentazione prove libere – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, settimo atto stagionale del Mondiale ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Francia: le prove libere in diretta LIVE da Le Mans #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP - infoitsport : LIVE FP2 MotoGP Le Mans: cronaca diretta minuto per minuto - infoitsport : Motogp Francia 2022, prime libere: vola Espargarò. Seconda sessione in diretta dalle 14 - infoitsport : LIVE MotoGP Le Mans: diretta Prove Libere 1 in tempo reale - gponedotcom : Pol Espargarò ha portato in alto la Honda stamattina, ma c'è grandissimo equilibrio in pista e davanti a tutti ci s… -