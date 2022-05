DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: vi avvicina la Montagna Grande di Viggiano, Formolo ci crede (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.12 Se Formolo ne ha, sul prossimo GPM deve provare a staccare più compagni di fuga possibile. L’italiano in un eventuale sprint è battuto quasi da tutti in gruppo, non è la sua specialità. 15.10 Bouwman transita per primo al traguardo volante di Viggiano, che assegna i punti per la maglia ciclamino. 15.09 Davide Villella (Cofidis), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Wout Poels (Bahrain-Victorious), Tom Dumoulin, Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Diego Andres Camargo (EF Education Easypost) sono in fuga 5’11” di vantaggio a 70 km dall’arrivo. 15.08 La Montagna Grande di Viggiano è una ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.12 Sene ha, sul prossimo GPM deve provare a staccare più compagni di fuga possibile. L’italiano in un eventuale sprint è battuto quasi da tutti in gruppo, non è la sua specialità. 15.10 Bouwman transita per primo al traguardo volante di, che assegna i punti per la maglia ciclamino. 15.09 Davide Villella (Cofidis), Davide(UAE Team Emirates), Wout Poels (Bahrain-Victorious), Tom Dumoulin, Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Diego Andres Camargo (EF Education Easypost) sono in fuga 5’11” di vantaggio a 70 km dall’arrivo. 15.08 Ladiè una ...

