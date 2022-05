DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: vanificata la stoccata di Formolo (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.43 Abbiamo avuto la risposta. Il lavoro della Ineos (che continua a tirare il plotone) non era teso a riprendere la fuga, ma solo a far sì che non acquisisse un vantaggio troppo elevato. Dumoulin è lontano in classifica, ma sarebbe pericoloso farlo rientrare. 16.42 Sapevamo che era una tappa da tutto o niente in ottica classifica generale: non è successo niente. Tutti aspettano il Blockhaus di domenica. 16.41 18 km all’arrivo, 3’14” il vantaggio del quartetto sul gruppo maglia rosa. 16.38 Dumoulin non lascia spazio a Formolo. 20 km all’arriva. Ricordiamo che il traguardo a Potenza sarà in leggera salita: 350 metri finali all’8%, con punta del 13%. 16.37 Formolo ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.43 Abbiamo avuto la risposta. Il lavoro della Ineos (che continua a tirare il plotone) non era teso a riprendere la fuga, ma solo a far sì che non acquisisse un vantaggio troppo elevato. Dumoulin è lontano in classifica, ma sarebbe pericoloso farlo rientrare. 16.42 Sapevamo che era una tappa da tutto o niente in ottica classifica generale: non è successo niente. Tutti aspettano il Blockhaus di domenica. 16.41 18 km all’arrivo, 3’14” il vantaggio del quartetto sul gruppo maglia rosa. 16.38 Dumoulin non lascia spazio a. 20 km all’arriva. Ricordiamo che il traguardo asarà in leggera salita: 350 metri finali all’8%, con punta del 13%. 16.37...

