DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: tanti corridori provano a fuggire, Van der Poel il più attivo! (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 12.33 Allungo in contropiede di Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), la carovana lo tiene nel mirino. 12.30 Altra fucilata di Mathieu Van der Poel! Plotone in fila indiana quando siamo prossimi alle rampe del Passo Colla (9,3 km al 4,5%). 12.27 L’iberico della Trek-Segafredo rientra senza patemi. A brevissimo il primo GPM di giornata! 12.24 Problema meccanico e cambio bici per la maglia rosa Juan Pedro Lopez. Un gregario lo sta aiutando a riportarsi sul gruppo. 12.21 Niente da fare, tentativo annullato. Ma ci riprova subito Mathieu Van der Poel! 12.18 176 km all’arrivo, Thomas De Gendt è stato raggiunto da un drappello di papabili fuggitivi. tantissimi gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.33 Allungo in contropiede di Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), la carovana lo tiene nel mirino. 12.30 Altra fucilata di Mathieu Van der! Plotone in fila indiana quando siamo prossimi alle rampe del Passo Colla (9,3 km al 4,5%). 12.27 L’iberico della Trek-Segafredo rientra senza patemi. A brevissimo il primo GPM di giornata! 12.24 Problema meccanico e cambio bici per la maglia rosa Juan Pedro Lopez. Un gregario lo sta aiutando a riportarsi sul gruppo. 12.21 Niente da fare, tentativo annullato. Ma ci riprova subito Mathieu Van der! 12.18 176 km all’arrivo, Thomas De Gendt è stato raggiunto da un drappello di papabili fuggitivi.ssimi gli ...

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ??