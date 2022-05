DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: superato il Monte Sirino, ritardo del gruppo attorno ai 5? (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 14.20 Salito a 5’14” il vantaggio dei primi sette sul gruppo maglia rosa. 14.18 In questo modo il giovane olandese si catapulta al secondo posto nella classifica GPM, a soli tre punti da Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe). 14.16 Koen Bouwman (Jumbo-Visma) passa per primo sul Monte Sirino e si prende i 40 punti, avanti al connazionale Wout Poels (Bahrain-Victorious). 14.15 Davide Formolo e Wout Poels sembrano essere i più interessati a fare la volata per il GPM. 14.13 Intanto il gruppo dei velocisti, con Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl) ed Arnaud Demare (Groupama-FDJ) è a oltre nove minuti. 14.12 Altra foratura nel gruppo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.20 Salito a 5’14” il vantaggio dei primi sette sulmaglia rosa. 14.18 In questo modo il giovane olandese si catapulta al secondo posto nella classifica GPM, a soli tre punti da Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe). 14.16 Koen Bouwman (Jumbo-Visma) passa per primo sule si prende i 40 punti, avanti al connazionale Wout Poels (Bahrain-Victorious). 14.15 Davide Formolo e Wout Poels sembrano essere i più interessati a fare la volata per il GPM. 14.13 Intanto ildei velocisti, con Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl) ed Arnaud Demare (Groupama-FDJ) è a oltre nove minuti. 14.12 Altra foratura neldi ...

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - mayberaz : RT @claudiocerasa: Proprietario di una casa: metto l’allarme perché ci sono troppi ladri in giro. Il ladro: questa è una provocazione, pron… - infoitinterno : Giro d'Italia, la settima tappa in diretta live - TommasoAgosta : RT @claudiocerasa: Proprietario di una casa: metto l’allarme perché ci sono troppi ladri in giro. Il ladro: questa è una provocazione, pron… - synthetista : RT @claudiocerasa: Proprietario di una casa: metto l’allarme perché ci sono troppi ladri in giro. Il ladro: questa è una provocazione, pron… -