DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: show di Villella in discesa, rientra sui primi (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.01 40 km all’arrivo, il gruppo reagisce a si porta a 4’42”. 15.59 Wout Poels si trova a 1’59” dai sei al comando, ormai è fuori dai giochi. 15.56 Al comando Formolo (UAE Emirates), Dumoulin e Bouwman (Jumbo-Visma), Villella (Cofidis), Mollema (Trek-Segafredo) e Camargo (EF Education-Easy Post). 5’15” il ritardo del gruppo maglia rosa, che ormai non rientrerà più. 15.54 A Villella ne sono capitate di tutti i colori. E’ caduto in discesa, ha cambiato la bici, poi si è dovuto rifermare per sistemare la sella. Ciò nonostante, è riuscito a riportarsi sugli uomini di testa! 15.54 PAZZESCO Villella, E’ rientraTO! Ha fatto una ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.01 40 km all’arrivo, il gruppo reagisce a si porta a 4’42”. 15.59 Wout Poels si trova a 1’59” dai sei al comando, ormai è fuori dai giochi. 15.56 Al comando Formolo (UAE Emirates), Dumoulin e Bouwman (Jumbo-Visma),(Cofidis), Mollema (Trek-Segafredo) e Camargo (EF Education-Easy Post). 5’15” il ritardo del gruppo maglia rosa, che ormai non rientrerà più. 15.54 Ane sono capitate di tutti i colori. E’ caduto in, ha cambiato la bici, poi si è dovuto rifermare per sistemare la sella. Ciò nonostante, è riuscito a riportarsi sugli uomini di testa! 15.54 PAZZESCO, E’TO! Ha fatto una ...

