DIRETTA Giro d'Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: se ne vanno in 12, Carapaz prova l'attacco! (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 2022 13.13 Già tre abbandoni in questi primi chilometri: parliamo di Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Owain Doull (EF Education Easypost) e Sergio Samitier (Movistar). 13.10 E infatti ricomincia la rumba! Davide Formolo (UAE Team Emirates) e Jorge Arcas (Movistar) cercano di formare un nuovo tentativo di fuga, stavolta senza Carapaz. 13.09 L'ecuadoriano si è riportato immediatamente sulla fuga, ma il gruppo si rimette in moto immediatamente per riprendere uno dei favoriti alla vittoria finale. 13.08 ATTENZIONE! ALLUNGA Carapaz! Se ne va con van der Poel e Jonathan Castroviejo! 13.07 La composizione del gruppo in avanscoperta: Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Davide Formolo, ...

