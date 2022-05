DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: scatti e contro scatti sin dall’avvio, Poels solo al comando (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 12.59 Questi i passaggi al Gran Premio della Montagna di terza categoria: 1 Wout Poels (Bahrain Victorious) 9 pt. 2 Davide Formolo (UAE Team Emirates) 4 pt. 3 Anthony Perez (Cofidis) 2 pt. 4 Koen Bowman (Jumbo-Visma) 1 pt. 12.56 Meno di 1 km al GPM, un banco di nebbia accoglie i corridori in cima al Passo Colla. 12.54 Siamo ormai prossimi allo scollinamento, continuano i tentativi di fuga ma con scarsissimo successo. Poels amministra 20” sulla carovana. 12.51 Situazione confusa, è un liberi tutti sull’ascesa di Passo Colla! Raggiunti Leemreize, Conti e Ulissi, scatta la maglia azzurra Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe): obiettivo i punti del GPM. 12.48 Un altro neerlandese, Gijs ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.59 Questi i passaggi al Gran Premio della Montagna di terza categoria: 1 Wout(Bahrain Victorious) 9 pt. 2 Davide Formolo (UAE Team Emirates) 4 pt. 3 Anthony Perez (Cofidis) 2 pt. 4 Koen Bowman (Jumbo-Visma) 1 pt. 12.56 Meno di 1 km al GPM, un banco di nebbia accoglie i corridori in cima al Passo Colla. 12.54 Siamo ormai prossimi allo scollinamento, continuano i tentativi di fuga ma con scarsissimo successo.amministra 20” sulla carovana. 12.51 Situazione confusa, è un liberi tutti sull’ascesa di Passo Colla! Raggiunti Leemreize, Conti e Ulissi, scatta la maglia azzurra Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe): obiettivo i punti del GPM. 12.48 Un altro neerlandese, Gijs ...

