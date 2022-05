DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: ritmo elevatissimo nelle battute iniziali, Van der Poel il più attivo! (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 12.42 Che sparata di Wout Poels! Il neerlandese della Bahrain Victorious è solo al comando, ripresi gli altri attaccanti. 12.39 Un drappello di sei corridori prende una manciata di metri di vantaggio, ma da dietro vogliono ricucire. 12.36 Riassorbito anche De Marchi, la fuga potrebbe formarsi lungo la salita. Cavendish già in coda al gruppo… 12.33 Allungo in contropiede di Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), la carovana lo tiene nel mirino. 12.30 Altra fucilata di Mathieu Van der Poel! Plotone in fila indiana quando siamo prossimi alle rampe del Passo Colla (9,3 km al 4,5%). 12.27 L’iberico della Trek-Segafredo rientra senza patemi. A brevissimo il primo GPM di ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.42 Che sparata di Wouts! Il neerlandese della Bahrain Victorious è solo al comando, ripresi gli altri attaccanti. 12.39 Un drappello di sei corridori prende una manciata di metri di vantaggio, ma da dietro vogliono ricucire. 12.36 Riassorbito anche De Marchi, la fuga potrebbe formarsi lungo la salita. Cavendish già in coda al gruppo… 12.33 Allungo in contropiede di Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), la carovana lo tiene nel mirino. 12.30 Altra fucilata di Mathieu Van der! Plotone in fila indiana quando siamo prossimi alle rampe del Passo Colla (9,3 km al 4,5%). 12.27 L’iberico della Trek-Segafredo rientra senza patemi. A brevissimo il primo GPM di ...

