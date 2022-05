DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: quartetto italo-olandese in fuga, Dumoulin prova a rientrare (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.40 Ma in gruppo la Bora-Hansgrohe non vuole fare sconti e si mette a lavorare per ricucire il margine di un minuto dai fuggitivi. Ripreso Covili. 13.39 Dumoulin, Mollema e Camargo sono praticamente rientrati sui primi quattro. Da notare come il leader della Jumbo-Visma non abbia tirato un metro, facendo fare tutto a Mollema. 13.37 Riepiloghiamo: in testa Davide Villella (Cofidis), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Wout Poels (Bahrain-Victorious) e Koen Bowman (Jumbo-Visma), all’inseguimento a 13” Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Diego Andres Camargo (EF Education Easypost), mentre dietro prova ad evadere anche Luca Covili ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.40 Ma in gruppo la Bora-Hansgrohe non vuole fare sconti e si mette a lavorare per ricucire il margine di un minuto dai fuggitivi. Ripreso Covili. 13.39, Mollema e Camargo sono praticamente rientrati sui primi quattro. Da notare come il leader della Jumbo-Visma non abbia tirato un metro, facendo fare tutto a Mollema. 13.37 Riepiloghiamo: in testa Davide Villella (Cofidis), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Wout Poels (Bahrain-Victorious) e Koen Bowman (Jumbo-Visma), all’inseguimento a 13” Tom(Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Diego Andres Camargo (EF Education Easypost), mentre dietroad evadere anche Luca Covili ...

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - SquadraStelvio : RT @giroditalia: ?? 123 km to go. The Stage is on fire! 4 riders in the lead, 3 riders chasing, follow live ??