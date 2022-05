DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: occasione per Formolo e Dumoulin (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.44 La Jumbo-Visma ha il vantaggio non da poco della superiorità numerica: Dumoulin e Bouwman, scattando a turno, obbligheranno gli avversari a tirare per non farsi staccare. 15.43 Formolo, Bouwman, Dumoulin, Camargo e Mollema a giocarsi la tappa: un italiano, tre olandesi ed un colombiano. 15.42 L’ammiraglia della Jumbo-Visma stava per tamponare Tom Dumoulin: ci è mancato davvero poco. 15.41 Il gruppo transita ora al GPM. 5’32” di ritardo, Bouwman torna maglia rosa virtuale, seppur per soli 2 secondi. 15.40 Ora 15 km circa di discesa. 15.37 60 km all’arrivo. Formolo, Dumoulin, Bouwman, Camargo e Mollema hanno 55? ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.44 La Jumbo-Visma ha il vantaggio non da poco della superiorità numerica:e Bouwman, scattando a turno, obbligheranno gli avversari a tirare per non farsi staccare. 15.43, Bouwman,, Camargo e Mollema a giocarsi la tappa: un italiano, tre olandesi ed un colombiano. 15.42 L’ammiraglia della Jumbo-Visma stava per tamponare Tom: ci è mancato davvero poco. 15.41 Il gruppo transita ora al GPM. 5’32” di ritardo, Bouwman torna maglia rosa virtuale, seppur per soli 2 secondi. 15.40 Ora 15 km circa di discesa. 15.37 60 km all’arrivo., Bouwman, Camargo e Mollema hanno 55? ...

