DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: Monte Viggiano e Sellata, possibile rivoluzione in classifica (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 ALTIMETRIA E PERCORSO DELLA TAPPA DI OGGI Diamante-Potenza Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del Giro d’Italia 2022. I corridori si preparano ad affrontare la settima frazione della Corsa Rosa e non mancheranno le emozioni lungo il percorso: sono più di 4500 i metri di disLIVEllo all’interno dei 196 km che porteranno la carovana da Diamante a Potenza. Quattro i GPM totali, nell’ordine il terza categoria di Passo Colla (9,3 km al 4,5%) seguito dall’interminabile Monte Sirino (24,4 km ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELALTIMETRIA E PERCORSO DELLA TAPPA DI OGGIBuongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alladel. I corridori si preparano ad affrontare la settima frazione della Corsa Rosa e non mancheranno le emozioni lungo il percorso: sono più di 4500 i metri di disllo all’interno dei 196 km che porteranno la carovana da. Quattro i GPM totali, nell’ordine il terza categoria di Passo Colla (9,3 km al 4,5%) seguito dall’interminabileSirino (24,4 km ...

