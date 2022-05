DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: frazione ricca di insidie con 4500 metri di dislivello, a breve lo start (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 11.39 Corridori pronti a partire, a brevissimo il gruppo si muoverà compatto verso il km 0. 11.36 Questi i favoriti di giornata con le relative chances: ***** Alejandro Valverde **** Pello Bilbao, Simon Yates *** Joao Almeida, Richard Carapaz, Wilco Kelderman ** Romain Bardet, Diego Ulissi, Mathieu van der Poel, Attila Valter * Valerio Conti, Magnus Cort Nielsen, Lorenzo Fortunato, Bauke Mollema, Mauro Schmid 11.33 Due gli sprint intermedi previsti in questa tappa, il primo a Viggiano (km 126), il secondo a Potenza (km 189). Ecco la graduatoria della maglia ciclamino: 1 Arnaud Démare Groupama – FDJ 147 2 Biniam Girmay Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 94 3 Mark Cavendish Quick-Step – Alpha ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL11.39 Corridori pronti a partire, a brevissimo il gruppo si muoverà compatto verso il km 0. 11.36 Questi i favoriti di giornata con le relative chances: ***** Alejandro Valverde **** Pello Bilbao, Simon Yates *** Joao Almeida, Richard Carapaz, Wilco Kelderman ** Romain Bardet, Diego Ulissi, Mathieu van der Poel, Attila Valter * Valerio Conti, Magnus Cort Nielsen, Lorenzo Fortunato, Bauke Mollema, Mauro Schmid 11.33 Due gli sprint intermedi previsti in questa tappa, il primo a Viggiano (km 126), il secondo a(km 189). Ecco la graduatoria della maglia ciclamino: 1 Arnaud Démare Groupama – FDJ 147 2 Biniam Girmay Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 94 3 Mark Cavendish Quick-Step – Alpha ...

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - topo_gatto : RT @claudiocerasa: Proprietario di una casa: metto l’allarme perché ci sono troppi ladri in giro. Il ladro: questa è una provocazione, pron… - cali_agnese : RT @Maria____9: La diretta di Mahmood e Blanco per sempre famosa Loro due che girano in monopattino per Torino, cercando indicazioni in gir… - Danielegarbo3 : RT @claudiocerasa: Proprietario di una casa: metto l’allarme perché ci sono troppi ladri in giro. Il ladro: questa è una provocazione, pron… - renatovergoni : RT @claudiocerasa: Proprietario di una casa: metto l’allarme perché ci sono troppi ladri in giro. Il ladro: questa è una provocazione, pron… -