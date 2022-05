DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: Formolo cerca l’impresa e sfida tre olandesi (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.53 Scatta Mollema. Bouwman fa subito a chiudere. Formolo fa più fatica, ma riesce a rientrare. Perde qualche metro Dumoulin. 16.52 Ora breve tratto in salita verso Potenza Centro, dove è posto il traguardo volante. 16.50 10 km all’arrivo. Occhio al gioco di squadre tra i Jumbo-Visma. 3’21” il ritardo del gruppo principale. 16.50 Sulla carta il favorito del quartetto è Mollema, corridore che in bacheca vanta un Giro di Lombardia e una Clasica di San Sebastian. 16.49 Missione compiuta per la Trek-Segafredo: Juan Pedro Lopez conserverà la maglia rosa. E il trionfo sarà totale se Mollema si aggiudicherà la tappa. 16.48 A Potenza Centro è posto il ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.53 Scatta Mollema. Bouwman fa subito a chiudere.fa più fatica, ma riesce a rientrare. Perde qualche metro Dumoulin. 16.52 Ora breve tratto in salita versoCentro, dove è posto il traguardo volante. 16.50 10 km all’arrivo. Occhio al gioco di squadre tra i Jumbo-Visma. 3’21” il ritardo del gruppo principale. 16.50 Sulla carta il favorito del quartetto è Mollema, corridore che in bacheca vanta undi Lombardia e una Clasica di San Sebastian. 16.49 Missione compiuta per la Trek-Segafredo: Juan Pedro Lopez conserverà la maglia rosa. E il trionfo sarà totale se Mollema si aggiudicherà la tappa. 16.48 ACentro è posto il ...

