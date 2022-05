DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: c’è solo Formolo all’attacco, Lopez in rosa prova ad attaccare (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.18 Avanti invece Davide Formolo (UAE Team Emirates) si scrolla di dosso Jorge Arcas ed è solo in testa, con 15” sulla maglia rosa. 13.17 E dietro si è formato un terzetto niente male: la maglia blu Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), la maglia rosa Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers) e Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco). 13.16 Si sta andando velocissimi in questa prima fase di corsa: siamo attorno ai 45 chilometri all’ora. Intanto avanti resistono solo Formolo e Arcas. 13.15 Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) prova ad allungare, ma la maglia ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.18 Avanti invece Davide(UAE Team Emirates) si scrolla di dosso Jorge Arcas ed èin testa, con 15” sulla maglia. 13.17 E dietro si è formato un terzetto niente male: la maglia blu Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), la magliaJuan Pedro(Trek-Segafredo), Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers) e Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco). 13.16 Si sta andando velocissimi in questa prima fase di corsa: siamo attorno ai 45 chilometri all’ora. Intanto avanti resistonoe Arcas. 13.15 Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe)ad allungare, ma la maglia ...

