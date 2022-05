DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: caduta per Villella, si stacca Poels (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.22 Camargo e Villella perdono qualche metro sotto l’impulso dell’azione di Formolo. 15.21 Ora nessuno prende l’iniziativa nel gruppo maglia rosa. Davanti invece è Formolo a dettare l’andatura. 15.21 caduta in discesa per il danese Skjelmose: niente di grave, è finito nell’erba. 15.20 Villella si riporta sul gruppetto di testa. Poels invece sta facendo fatica, ma non si è ancora arreso. 15.18 Davide Formolo (UAE Team Emirates), Tom Dumoulin, Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Diego Andres Camargo (EF Education Easypost): restano in cinque davanti. A 10 secondi Davide Villella (Cofidis) e Wout ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.22 Camargo eperdono qualche metro sotto l’impulso dell’azione di Formolo. 15.21 Ora nessuno prende l’iniziativa nel gruppo maglia rosa. Davanti invece è Formolo a dettare l’andatura. 15.21in discesa per il danese Skjelmose: niente di grave, è finito nell’erba. 15.20si riporta sul gruppetto di testa.invece sta facendo fatica, ma non si è ancora arreso. 15.18 Davide Formolo (UAE Team Emirates), Tom Dumoulin, Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Diego Andres Camargo (EF Education Easypost): restano in cinque davanti. A 10 secondi Davide(Cofidis) e Wout ...

