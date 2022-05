DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: Bouwman leader virtuale della classifica, Montagna Grande di Viggiano sempre più vicina (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 14.53 76 chilometri all’arrivo. 14.50 5’36” per Davide Villella (Cofidis), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Wout Poels (Bahrain-Victorious), Tom Dumoulin, Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Diego Andres Camargo (EF Education Easypost). Bouwman è maglia rosa virtuale. 14.48 Operazioni di routine sulla tuta di Alejandro Valverde (Movistar). Ce lo aspettavamo più propositivo quest’oggi, forse aspetterà la giornata di domani, molto vicina ad una classica… 14.45 Il gruppo per ora non ha ancora accelerato in maniera decisa per riprendere la fuga. Ma mancano ancora più di 80 chilometri… 14.43 Ricordiamo che ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DEL14.53 76 chilometri all’arrivo. 14.50 5’36” per Davide Villella (Cofidis), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Wout Poels (Bahrain-Victorious), Tom Dumoulin, Koen(Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Diego Andres Camargo (EF Education Easypost).è maglia rosa. 14.48 Operazioni di routine sulla tuta di Alejandro Valverde (Movistar). Ce lo aspettavamo più propositivo quest’oggi, forse aspetterà la giornata di domani, moltoad una classica… 14.45 Il gruppo per ora non ha ancora accelerato in maniera decisa per riprendere la fuga. Ma mancano ancora più di 80 chilometri… 14.43 Ricordiamo che ...

