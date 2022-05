Di Maria Juve | nuovo assalto a breve? Ecco a cosa pensano i bianconeri

(Di venerdì 13 maggio 2022) Di, decisione imminente! Ivalutano il possibile acquisto dell’esterno argentino: le ultime sulla situazione Sono ore decisivo per il possibile colpo Diin casa. Ad infiammare ulteriormente i rumors e i tifosi è stato proprio l’argentino, che ha lasciato un like al club bianconero. Come riferito da Romeo Agresti di goal.com, entra nel vivo la decisione dellantus: c’è il massimo apprezzamento tecnico da parte della società, ma sono ancora in corso valutazioni circa il tema ingaggio/età. Uncontatto con l’entourage dell’argentino è previsto nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ivanfcardia : Di Maria alla Juve mi sembra l'espediente per prendere un 'nome' purchessia e nascondere dietro quello eventuali ma… - laltraellie : E quando quel like di Di Maria farà la fine del post di Benzema che si allenava con il pallone della Juve allora co… - CalcioNews24 : La #Juve pensa ancora a #DiMaria per l'attacco ?? - ilcirotano : Di Maria: addio al Psg, la Juve c'è. Ecco perchè può diventare il dopo Dybala - - provulusJFC : RT @StefanoScardin2: @F1N1no Costo annuo Dybala+Bernardeschi: 35M Costo annuo potenziale Di Maria-Pogba: 25M Basta questo rapido confronto… -

Commenta per primo In casasi inizia già a pensare a quella che sarà la prossima stagione, considerando che quella che sta ...trattativa non sarebbe legata a quella che potrebbe portare Di...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calciomercato", "item": "https://www.itasportpress.it/calciomercato/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Diverso laEcco ...Angel Di Maria flirta con la Juventus. Il giocatore del Psg, che ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza con il club parigino, è alla ricerca di una nuova squadra per quello che -a suo dir ...Juve attesa protagonista anche del prossimo calciomercato estivo. Di Maria e non solo, in Spagna danno per certo un colpo a zero Il rinnovamento o la rivoluzione della Juventus può passare dall’arrivo ...