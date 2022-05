Demare bis al fotofinish nel Giro d’Italia | oggi la 7a tappa

(Di venerdì 13 maggio 2022) Arnaud(Groupama-FDJ) per il secondo giorno consecutivo al, sale in cattedra e dà lezione di “volata”, prendendosi il primo posto sul traguardo di Scalea, lasciando a Caleb Ewan (Lotto Soudal), previo, il secondo posto e a Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team) il terzo. La maglia Rosa rimane a J.P. Lopez Perez, mentrerafforza la propria posizione con la maglia ciclamino., nella 7a, si parte da Diamante e si arriva a Potenza, in una corsa ben diversa da quella di ieri. Analisi della 7a: Diamante – Potenza La Diamante-Potenza è unacertamente impegnativa, che ai 196 chilometri di lunghezza, associa anche un dislivello complessivo di 4510 metri. Già dopo 36 ...

Advertising

NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - VELOSPORT1960 : - Vdruz : Giro d’Italia 2022. Démare concede il bis a Scalea – Riviera dei Cedri - zazoomblog : A Scalea il bis di Démare il francese più vincente nella storia della corsa rosa - #Scalea #Démare #francese… - MessinaSportiva : Giro, il francese Demare concede il bis a Scalea dopo la vittoria di Messina - -

Eurosport IT

A poco più di 24 ore di distanza Arnaud Démare (Groupama - FDJ) ha concesso ilregolando in uno sprint molto combattuto Caleb Ewan e Mark Cavendish e diventando così il corridore francese con più vittorie nella storia del Giro d'Italia 2022. Il settimo sigillo di Démare alla ...Inoltre sono stato al bus della Movistar per congratularmi con Josè Joaquin Rojas che ieri sera è diventato papà." - A poco più di 24 ore di distanza Arnaud Démare (Groupama - FDJ) concede il... Demare bis! Ewan bruciato sulla linea, rivivi l'arrivo della sesta tappa Giro d'Italia 2002, sesta tappa con il bis di Démare. La sesta tappa che ha attraversato l'incantevole percorso Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri), lunga 192 km ...Arnaud Demare vince per il secondo giorno in volata al Giro d'Italia. Oggi si corre nuovamente in Calabrianella 7a tappa. I pronostici.