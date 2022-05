Delia Duran | ormai ha occhi soltanto per un’altra vip | altro che Soleil

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 13 maggio 2022)ha fatto parlare molto di sete l’ultima edizione del Gf Vip e l’amore libero è stato uno degli argomenti più dibattuto dei mesi passati. A tal proposito sembra che, dopo, abbia attualmente un debole per una naufraga. La ex gieffina si è fatta conoscerete i mesi trascorsi con la partecipazione al reality di Signorini ed è emersa chiaramente la sua personalità. Si è spesso definita una donna libera e fare le proprie scelte sentimentali senza pregiudizi ma badandoalle sue emozioni ed al trasporto. Come dimenticare poi il tanto decantato amore libero che hanno svelato al Gf Vip.-Altranotizia (fonte: Google)ha dichiarato il suo pensiero ...