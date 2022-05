Del Piero ricorda l’addio alla Juve: il messaggio emozionante – VIDEO (Di venerdì 13 maggio 2022) Alessandro Del Piero ricorda oggi, tramite i suoi canali social, l’ultima gara giocata con la maglia della Juve: il suo messaggio Dieci anni fa, esattamente il 13 maggio del 2012, Alex Del Piero salutava in campo la Juve con la sua ultima sfida in bianconero. Oggi, l’ex capitano, ha voluto postare un VIDEO messaggio emozionante sui social per ricordare quel momento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Del Piero (@alessandrodelPiero) IL messaggio – «I vostri cori, i vostri sguardi, le nostre lacrime, durante quel giro di campo che avrei voluto non finisse mai. Momenti che racchiudono 19 anni di storia ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Alessandro Deloggi, tramite i suoi canali social, l’ultima gara giocata con la maglia della: il suoDieci anni fa, esattamente il 13 maggio del 2012, Alex Delsalutava in campo lacon la sua ultima sfida in bianconero. Oggi, l’ex capitano, ha voluto postare unsui social perre quel momento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Del(@alessandrodel) IL– «I vostri cori, i vostri sguardi, le nostre lacrime, durante quel giro di campo che avrei voluto non finisse mai. Momenti che racchiudono 19 anni di storia ...

