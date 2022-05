'Definire pelato un collega è molestia sessuale'. Le motivazioni della sentenza britannica

(Di venerdì 13 maggio 2022) Londra, 13 maggio 2022 -' unmaschio è: lo ha stabilito un tribunale del lavoro nel Regno Unito . A citare in giudizio il proprio (ex) datore di lavoro è ...

SkyTG24 : Gran Bretagna, definire un uomo 'pelato' è molestia sessuale - GiustoQueo : RT @SkyTG24: Gran Bretagna, definire un uomo 'pelato' è molestia sessuale - NoiNotizie : RT @SkyTG24: Gran Bretagna, definire un uomo 'pelato' è molestia sessuale - sono_francesca : Che non sia carino dire a uno che è pelato (ma quando è pelato è un dato di fatto) cosa c'entrano le molestie sessu… - Nath67Lic : RT @SkyTG24: Gran Bretagna, definire un uomo 'pelato' è molestia sessuale -

Londra, 13 maggio 2022 -' un collega maschio è molestia sessuale : lo ha stabilito un tribunale del lavoro nel Regno Unito . A citare in giudizio il proprio (ex) datore di lavoro è stato Tony Finn , ...Fare riferimento alla calvizie di un uomo sul posto di lavoro è una molestia sessuale che equivale a commentare le dimensioni del seno di una donna. Questa è la decisione di tre giudici, guidati da ...Londra, 13 maggio 2022 - Definire 'pelato' un collega maschio è molestia sessuale: lo ha stabilito un tribunale del lavoro nel Regno Unito. A citare in giudizio il proprio (ex) datore di lavoro è stat ...Gianni Simioli minaccia di querela Biagio Izzo. È uno scherzo naturalmente, di quelli anche divertenti e che fa riferimento ai vecchi tempi di Telegaribaldi. Il conduttore della Radiazza, infatti, ha ...