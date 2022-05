Dedicato al lavoro di chi non molla mai (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ stata una giornata di festa quella di giovedì 12 maggio 2022 negli ospedali Humanitas Gavazzeni e Castelli. Come ogni anno, infatti, il 12 magio si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere. Istituita nel 1965 dal Consiglio Internazionale degli Infermieri (International Council of Nurses), la data è stata scelta per ricordare l’anniversario della nascita di Florence Nightingale nel 1820, considerata la fondatrice della moderna assistenza infermieristica. Una figura ricordata come “la dama della lampada” per il suo instancabile lavoro giorno e notte per assistere i soldati feriti durante la Guerra di Crimea. Una giornata dedicata al riconoscimento del costante e quotidiano lavoro di tutto il personale infermieristico da ricordare ogni giorno, non solo per il ruolo fondamentale che ha ricoperto durante la pandemia da Covid, ma per essere ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ stata una giornata di festa quella di giovedì 12 maggio 2022 negli ospedali Humanitas Gavazzeni e Castelli. Come ogni anno, infatti, il 12 magio si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere. Istituita nel 1965 dal Consiglio Internazionale degli Infermieri (International Council of Nurses), la data è stata scelta per ricordare l’anniversario della nascita di Florence Nightingale nel 1820, considerata la fondatrice della moderna assistenza infermieristica. Una figura ricordata come “la dama della lampada” per il suo instancabilegiorno e notte per assistere i soldati feriti durante la Guerra di Crimea. Una giornata dedicata al riconoscimento del costante e quotidianodi tutto il personale infermieristico da ricordare ogni giorno, non solo per il ruolo fondamentale che ha ricoperto durante la pandemia da Covid, ma per essere ...

