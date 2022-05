«De Casoncello», in Città Alta festa gastronomica e omaggio all’Ucraina (Di venerdì 13 maggio 2022) L’appuntamento Con l’obiettivo di approfondire la storia e la cultura gastronomica bergamasca, dal 13 al 15 maggio torna in Città Alta «De Casoncello», l’evento coordinato dalla no profit De Cibo dedicato alle diverse forme di pasta ripiena. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 13 maggio 2022) L’appuntamento Con l’obiettivo di approfondire la storia e la culturabergamasca, dal 13 al 15 maggio torna in«De», l’evento coordinato dalla no profit De Cibo dedicato alle diverse forme di pasta ripiena.

Advertising

webecodibergamo : Da questa sera in Città Alta. - papiniste : RT @cciaabg: Torna De Casoncello con un ricco calendario di eventi dal 13 al 15 maggio 2022 in Città Alta, anche questa un’iniziativa reali… - cciaabg : Torna De Casoncello in Città Alta dal 13 al 15 maggio 2022 con eventi per bambini e adulti! Anche questa un’inizia… - GnamTasty : RT @cciaabg: Torna De Casoncello con un ricco calendario di eventi dal 13 al 15 maggio 2022 in Città Alta, anche questa un’iniziativa reali… - MilenaLazzaroni : RT @cciaabg: Torna De Casoncello con un ricco calendario di eventi dal 13 al 15 maggio 2022 in Città Alta, anche questa un’iniziativa reali… -