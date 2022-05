Dal G7 dei ministri degli Esteri in Germania l'allarme di Di Maio su crisi alimentare (Di venerdì 13 maggio 2022) Analizzate le conseguenze mondiali della guerra. Il dito è puntato sempre contro la Russia che sta impedendo le esportazioni di grano e mais dall'Ucraina Leggi su tg.la7 (Di venerdì 13 maggio 2022) Analizzate le conseguenze mondiali della guerra. Il dito è puntato sempre contro la Russia che sta impedendo le esportazioni di grano e mais dall'Ucraina

Advertising

AstroSamantha : Siamo quassù già da 2 settimane... difficile da credere! Siamo stati molto occupati... devo recuperare il ritardo c… - rubio_chef : 55 giornalisti in 22 anni. Non male per un’esperimento coloniale illegittimo, illegale, d’occupazione e apartheid,… - MiC_Italia : #Libri, la Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini è la nuova protagonista di #bibliotecheditalia: tra le… - ugoarrigo : 9. Purtroppo i precedenti dei grandi autocrati non depongono in tal senso: abituati al successo dal percorso che li… - FuffaForte : RT @vanabeau: Ma quelli che 'Putin è sostenuto dal 80% del suo popolo' che problemi hanno con l' 80% dei finlandesi che è totalmente d'acco… -