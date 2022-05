Dal Campidoglio un nuovo piano strategico e operativo per la valorizzazione del Tevere (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – Riparte il lavoro per la valorizzazione del Tevere. La Giunta di Roma Capitale ha approvato, infatti, una memoria a firma congiunta dell’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi con gli indirizzi per la predisposizione di un piano strategico e operativo riguardante, appunto, il fiume. Il Tevere costituisce uno dei principali assi di sviluppo della città del futuro sia in termini di ecosistemi e sostenibilità ambientale, sia in termini di riqualificazione del territorio, nonché di valorizzazione per il turismo e per il tempo libero. Per questo motivo, riprendendo uno degli ambiti di valorizzazione strategica del piano Regolatore Generale di Roma e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – Riparte il lavoro per ladel. La Giunta di Roma Capitale ha approvato, infatti, una memoria a firma congiunta dell’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi con gli indirizzi per la predisposizione di unriguardante, appunto, il fiume. Ilcostituisce uno dei principali assi di sviluppo della città del futuro sia in termini di ecosistemi e sostenibilità ambientale, sia in termini di riqualificazione del territorio, nonché diper il turismo e per il tempo libero. Per questo motivo, riprendendo uno degli ambiti distrategica delRegolatore Generale di Roma e ...

